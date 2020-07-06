KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TBMM'de
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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TBMM'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TBMM'de
06.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:13

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye-KKTC ilişkilerine dikkat çekerek, "Milli davamız Kıbrıs meselesinin aklımızda ve yüreğimizde özel bir yeri vardır" ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle, dünya ekonomisi gibi KKTC ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini, böyle bir dönemde, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın önemine dikkat çekti.

Kıta sahanlığı ve bölgede yaşanan sorunlara da değinen TBMM Başkanı Şentop, "Biz Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü çözüm modelini görüşmeye hazırız. Müzakere süreçlerinin hiçbirinden istenilen sonucun alınamamasının yegane sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur. Kıbrıs Rum tarafı, hidrokarbon kaynaklarından elde ettiği geliri Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmayı kabul etmediği müddetçe; Türkiye, Kıbrıs Türkünün çıkarlarını koruma yönündeki kararlı adımlarını sürdürecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisinin arasındaki mevcut işbirliğini daha da arttırarak sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

TBMM Divan Salonu'nda gerçekleşen kabulde TBMM Başkan Başmüşaviri, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Dr. Necip Fazıl Kurt ve Başkan Başmüşaviri Büyükelçi Hüseyin Özdemir ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve KKTC'den bazı STK temsilcileri de hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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