KKTC, BM askerleri ve diplomatların ülkeye girişlerini durdurdu
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Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Güncel

KKTC, BM askerleri ve diplomatların ülkeye girişlerini durdurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kıbrıs Rum kesiminden gelecek diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ve diğer uluslararası örgütlerde görev yapan personelin KKTC'ye...

11.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:52
KKTC, BM askerleri ve diplomatların ülkeye girişlerini durdurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kıbrıs Rum kesiminden gelecek diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ve diğer uluslararası örgütlerde görev yapan personelin KKTC'ye girişlerini bir hafta durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Karara ilişkin Facebook hesabından bir açıklama yapan Özersay, BM ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan diplomatik misyonlara notalar gönderdiklerini ve buna göre yarından itibaren bir hafta boyunca ülkeye gelişleri askıya aldıklarını ifade etti.

Özersay, GKRY'deki büyükelçilik ve benzeri temsilciliklerde görevli diplomatların, BM, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin personeli ile BM askerlerinin KKTC'ye girişlerinin durdurulacağını kaydetti.

Bakan Özersay, KKTC'de bulunan BM askeri kamplarından GKRY'ye geçişlerin mümkün olacağının altını çizdi. Özersay, ülkedeki Maronit ve Kıbrıslı Rumlara, GKRY'den gönderilen yardım ve diğer tıbbi malzemenin KKTC'de bulunan BM temsilcisi gözetiminde, KKTC yetkililerince ulaştırılacağını vurguladı.

Bakan Özersay, "Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleyle ilgili olabilecek geçişler söz konusu olacaksa bunun önceden Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından izin alınması şartına bağlı olacağı bildirilmiştir." bilgisini paylaştı.

KKTC vatandaşı dışındakilere kapıları kapattı

KKTC Bakanlar Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar verdi.

Dün Kıbrıs'taki BM Barış Gücünde (BMBG) görevli bir askeri personelde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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