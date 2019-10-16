KKTC belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 13:42

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin davetlisi olarak KKTC'den İstanbul'a gelen belediye başkanları, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

KKTC'li 18 belediye başkanı, "kardeş şehir" çalışmaları kapsamında Avcılar Belediyesini ziyaret etti.

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, konuklarına, ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Belediye başkanları, yerel yönetimler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından bir gazetecinin İstanbul'da yaşanan depremle ilgili sorusu üzerine Hançerli, depremin milli bir konu olduğunu ve hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Depremin hemen ardından gece gündüz çalışma yürüttüklerine değinen Hançerli, ilçede dönüşüm çalışmalarına başlanacağını ve planlarının hazır olduğunu ifade etti.

Turan Hançerli, Barış Pınarı Harekatı hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, harekatın başarıyla sonuçlanmasını istediğini dile getirdi.

Kıbrıslı hemşehrilerinin belediye konusu için yanında olduğunu aktaran Hançerli, "Kıbrıslı hemşehrilerimizin, belediye başkanlarımızın kardeşliği konusunda, dostluğu konusunda tereddütlü olanlar yanılırlar. Böyle bir tereddüde düşenler kendilerini sorgulamalılar. Biz kardeşiz, yan yanayız ve ilelebet de yan yana kalacağız." dedi.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Rus ve Avrupa emperyalizminin dağıttığı bir ülkeden bahsediyoruz Suriye'yi konuşurken. Milyonlarca insanın yerinden olduğu, göç yollarına düştüğü ve ölenlerin perişan olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben bir an önce bu bölgeye barış, huzur ve refahın gelmesini diliyorum. Umuyorum ve beklentim odur ki, bir an önce kanın akmadığı bir döneme gireriz."

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Barış Pınarı Harekatı'nın Orta Doğu'daki gelişmelere ve dünya barışına katkı sağlayacağını dile getirerek, "Burada yaşayan ve şu anda göçmen olarak Türkiye'de bulunan kardeşlerimizin de güvenli bölge içerisinde yer bulmasının beklentimiz olduğunu belirtmek istiyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Az kaybın olacağı bir görev olarak son bulmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA