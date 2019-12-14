KKTC Bayındırlık Bakanı Atakan, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'ların kullanımına açılmasının...

14.12.2019 01:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir süre önce İsrail'le karşılıklı insansız hava aracı alımı noktasında yaptığı anlaşmalar da bu yönde bir karar (Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava aracı faaliyetlerinde kullanımına izin verilmesi) alınmasına etkili olmuştur." dedi.

Türkiye Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakan Atakan Cumhuriyet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye gelerek, Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçlarının (İHA) faaliyetlerinde kullanılmasına izin verilmesinin gerekçelerini açıkladı.

Hükümet adına yapılan açıklamayı anımsatan Atakan, sözleşmenin halen yürürlükte olan 11'nci maddesinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) gerektiğinde talep etmesi halinde bu iznin verilebileceğinin zaten yazmakta olduğunu hatırlattı.

Bakan Atakan, Geçitkale Havaalanı içerisinde halen Sivil Havacılık Dairesi kullanımında ve kontrolünde bulunan seyrüsefer cihazları, radar cihazları ve var cihazlarının kullanımı ile VOR cihazlarının koordinesine devam edileceğinin altını çizerek, "Geçitkale Havaalanı'ndan veya Geçitkale Havalimanı'na yapılacak her türlü İHA uçuşu, Sivil Havacılık Dairesi, Ercan SMART bina ve hava trafik kontrol birimleri tarafından koordine ve kontrol edilecek." dedi.

"Kararın alınmasında, GKRY'nin İsrail'le yaptığı İHA alımı anlaşmaları etkili oldu"

Doğu Akdeniz bölgesinde oluşabilecek her türlü arama ve kurtama faaliyetlerinin Geçitkale Havaalanı üzerinden koordine edilebileceğini de vurgulayan Atakan, bu kararın alınmasında Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarının ve Rum Kesimi'nin İsrail ile yaptığı insansız hava aracı anlaşmasının da etkili olduğunu söyledi.

Bakan Atakan, şöyle devam etti:

"Yasa dışı göç ve diğer tehditler dikkate alındığında ve yine buna ek olarak doğal gaz konusunda yapılan arama ve kazı faaliyetleri, ki biliyorsunuz bu arama gemilerine çeşitli fırkateynler ve benzeri deniz unsurları da refakat ediyor ve en önemlisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bir süre önce İsrail'le karşılıklı İHA alımı noktasında yaptığı anlaşmalar da bu yönde bir karar alınmasına etkili olmuştur."

Kaynak: AA