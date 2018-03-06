KKTC Başkanı Erhürman, Türkiye'ye Geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, 7 Mart'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gercekleştirecek.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgide, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, 7 Mart 2018 tarihinde Türkiye'ye bir resmi ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret çerçevesinde, Başbakan Binali Yıldırım ile Başkan Erhürman'ın, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususları ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri ele alacakları belirtildi.

KKTC Başbakanı Erhürman'a bu ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik edecek. - ANKARA