KKTC Başbakanından ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesini yanlış bir karar olarak niteleyerek, bunun Rum tarafının uzlaşmaz tavrını pekiştireceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesini yanlış bir karar olarak niteleyerek, bunun Rum tarafının uzlaşmaz tavrını pekiştireceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 2020 mali yılına ilis¸kin tahsisat yasaları uyarınca Rum tarafını IMET programına dahil etme kararına tepki gösterdi.

Tatar, "Tu¨rkiye ve KKTC olarak Dogˆu Akdeniz'deki haklarımızı koruma kararlılıgˆımızı somut adımlarla ortaya koydukc¸a birileri kendi menfaatlerine dokunuldugˆu ic¸in c¸es¸itli kars¸ı oyunlar ic¸ine giriyor." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusunda haklarının korunması açısından c¸ok kırılgan ve kritik bir do¨neme girdiklerini belirten Tatar, bu su¨rec¸ten ancak Tu¨rkiye ile kars¸ılıklı saygı ve gu¨ven esasına dayalı politikalar ortaya koyarak selametle c¸ıkabileceklerini vurguladı.

Tatar, şöyle devam etti:

"Rum tarafının haklarımızı gasbetmek ic¸in girdigˆi oyunlara ve ittifaklara kars¸ı bizim de Tu¨rkiye ile birlikte iki devletli c¸o¨zu¨m yo¨nu¨nde adım atmamız, Dogˆu Akdeniz'deki sondaj c¸alıs¸malarını ileri tas¸ımamız, Maras¸'ı daha fazla gecikmeden ac¸mamız gerektigˆini ifade ediyoruz. ABD'nin Rum tarafını IMET Programına dahil ettigˆini ac¸ıklaması, bize go¨re Tu¨rkiye ile KKTC'ye yo¨nelik haklarımızı korumaktan caydırıcı olacagˆına inanılan yanlıs¸ bir karardır. Bo¨ylesi yanlıs¸ adımlar bizi haklarımızı korumaktan vazgec¸irmez, sadece ve sadece mevcut uzlas¸maz Rum tutumunu daha da artırır."

"Böyle adımların barışa faydası yok"

ABD'nin Kıbrıs'ta iki egemen halk ve iki devlet oldugˆu gerc¸egˆini c¸ok iyi bildiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs'taki iki tarafa es¸it muamele yapmayanların, hem Birles¸mis¸ Milletlerin Kıbrıs'la ilgili ilkelerine ters du¨s¸eceğinin, hem de Kıbrıs Tu¨rk halkının tepkisini toplayacağının altını çizdi.

Tatar, ABD'nin Dogˆu Akdeniz'in gerc¸ek bir is¸ birligˆi alanı haline gelmesini ve bo¨lgede barıs¸ın sagˆlanmasına katkıda bulunmasını gerc¸ekten istediği takdirde, aldıgˆı son karar ile benzer kararlarından vazgec¸mesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, "Kıbrıs'taki iki ayrı yo¨netim arasındaki dengeyi go¨z ardı eden adımların Ada'da mevcut gerc¸eklere dayalı adil, kalıcı, yas¸ayabilir bir anlas¸ma sagˆlanmasına, ayrıca Dogˆu Akdeniz'de barıs¸ ve istikrarın temin edilmesine yardımcı olmayacagˆı nettir." yorumunu yaptı.

Pompeo, dün duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün düzenlediği basın toplantısında, GKRY'yi IMET programına dahil ettiklerini duyurmuştu.

Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Rum yönetimine) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlamak için anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA