KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya...
AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.
KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.
AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri