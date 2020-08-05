KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretine ilişkin "Bir kez daha Türkiye'nin KKTC'ye, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak ne kadar önem verdiğini gördük." dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu Açıklaması
05.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretine ilişkin "Bir kez daha Türkiye'nin KKTC'ye, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak ne kadar önem verdiğini gördük." dedi.

Başbakan Tatar, Türkiye dönüşü Ercan Havalimanı'nda gazetecilere ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın daveti üzerine dün Ankara'ya gittiğini belirten Tatar, Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC'yle ilgili İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası kaynak akışı, 2021 yılı bütçe çalışmaları için kaynak ihtiyaçlarının belirtilmesi ve Türkiye'nin katkılarının nasıl şekilleneceği üzerine görüşmeler yapıldığını aktardı.

Tatar, bu süreçte pandemi hastanesiyle ilgili bir beklentilerinin bulunduğunu ve bu konuyu daha önce de Türkiye Cumhuriyeti makamlarına ilettiklerini vurgulayarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yanındaki ayaklı tedavi merkezini 50 yataklı bir pandemi kliniğine dönüştürme çalışmalarını da ele aldıklarını anlattı.

Gelecek süreçte 100 yataklı bir pandemi hastanesinin yapılması konusunu da görüştüklerinin altını çizen Tatar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da KKTC'ye bunun (100 yataklı pandemi hastanesi) yapılması için talimat vermiştir." dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün İstanbul'da görüştüklerini belirterek, "Bu görüşmede, KKTC'nin içinde bulunduğumuz koşullarda daha da güçlenmesi için nasıl bir süreç yürütülmesi gerektiğini ele aldık. Dolayısıyla Erdoğan ve Oktay'a bana gösterdikleri ilgi ve KKTC'ye gösterecekleri desteklerden dolayı kendilerine yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yeni hükümet kurulması gibi bir düşüncemiz olmamıştır"

Ziyaretinde, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın da Türkiye'de bulunduğu ve görüşmeler yaptığı yönünde bazı tartışmaların gündeme geldiğinin altını çizen Tatar, KKTC'deki iradenin her zaman halk tarafından sandıkta gösterildiğini, buraya herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi.

Tatar, meseleleri başka yerlere çekmenin doğru olmadığına işaret ederek, "KKTC'de son günlerde yeni bir hükümet kurulması gibi bir düşüncemiz olmamıştır. Seçime 2 ay kala böyle bir istikrarsızlık doğru değildir. Mevcut hükümetin devamıyla halkımıza hizmeti sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyareti sırasında Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş meseleleriyle ilgili de birçok verimli görüşme yaptığını vurgulayan Tatar, Oktay ve Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konulara yakın ilgisini gördüklerini aktardı.

Tatar, şöyle devam etti:

"Bir kez daha Türkiye'nin KKTC'ye, Doğu Akdeniz'deki bu gelişmelere bağlı olarak ne kadar önem verdiğini gördük. Türkiye, her zaman KKTC'ye desteklerini sürdürecek. KKTC'nin refahını ve daha güvenli bir gelecek için ne yapılması gerektiğini ele aldık. Bizim görüşmelerimiz her zaman da böyle olmuştur. Son zamanlardaki gelişmelere bağlı olarak bu daha da önem arz etmektedir."

"Esas olan, Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılmasıdır"

Maraş konusunun gündeme geldiğini yineleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu meseleye sıcak baktığını ifade etti.

Tatar, kapalı Maraş'ın açılım sürecinin kademeli olarak ilerleyeceğini, hukuki ve diğer uluslararası boyutuyla ilgili prosedürlerin nasıl şekilleneceğinin Türkiye tarafından da takip edildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de meseleyi (Maraş açılımı) irdeliyoruz. Orada da önümüzdeki süreçte mutlaka bir açılım olacaktır. Esas olan Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılmasıdır. Bunlar Ankara'daki görüşmelerde netleştirilmiştir. Süreci takip edeceğiz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Güncel
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum Dünya
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Başakşehir Danimarka'da golü erken yedi! Canlı anlatım
Başakşehir Danimarka'da golü erken yedi! Canlı anlatım
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bülent Bostanoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Acun Ilıcalı Yeşim Salkım
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 21:06:42. #1.15#
title