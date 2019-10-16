KKTC Başbakanı Tatar, RTÜK ve YYK Yönetim Kurulu ve üyelerine yemek verdi

16.10.2019 20:30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'de Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Yayın Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yemek verdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'de temas ve incelemelerde bulunan Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Yayın Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yemek verdi. Verilen yemekte bir konuşma yapan Tatar, İletişim çağında gerek televizyonlarla gerekse sosyal medya aracılığıyla her şeyin hızlı bir şekilde yayıldığını belirterek fikir ve hürriyet özgürlüğü olduğunu ancak günün sonunda bir mağduriyet olmaması için bu yayınların da bir ölçüde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Yayın Yüksek Kurulu arasındaki temasların kendilerini memnun ettiğini kaydeden Başbakan Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın ilişkiler içerisinde olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı konuşmada, Başbakan Tatar ile yaptıkları görüşmeyi önemli bulduklarını belirtti. Çok verimli temaslar yaptıklarını kaydeden Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nde radyo televizyon mecrasını denetlemenin yanında internet mecrasını da denetlemeye başladıklarını, bunun birçok Avrupa ülkesinin önünde olan bir atılım olduğunu söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA