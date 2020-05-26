KKTC Başbakanı Tatar: "Önemli olan bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin...
Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşması İmzaların atılması ANKARA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.
26.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:04
Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşması
İmzaların atılması ANKARA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.
Kaynak: AA