KKTC Başbakanı Tatar: "Önemli olan bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin... Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşması İmzaların atılması ANKARA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.

Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşması İmzaların atılması ANKARA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu. Kaynak: AA