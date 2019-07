- KKTC Başbakanı Tatar: "Niyetimiz Kapalı Maraş'ın Türk yönetiminde yerleşime açılmasıdır"

"Görüşmeler yeniden başlayabilir ama Rum tarafının tutumu belli"

LEFKOŞA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Niyetimiz Kapalı Maraş'ın Türk yönetiminde yerleşime açılmasıdır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, iki haftada bir gerçekleştirdikleri olağan görüşme çerçevesinde bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren ve KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, iç konular ile Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye ile imzalanan 2019 yılına ait mali işbirliği protokolünün ayrıntılarını ayrıca belediyeler de dahil KKTC'nin kalkınması için neler yapılabileceği konusunda görüştüklerini söyledi.

"KKTC devleti yoluna devam ediyor" diyen Tatar, kendileri için önemli olanın KKTC devletinin ekonomik yapısını güçlendirmek ve sıkıntıları gidermek suretiyle halka her bakımdan daha refah bir yaşam sunmak olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusunda ise Tatar, günün sonunda görüşmelerin yeniden başlayabileceğini ancak Rum tarafının tutumunun belli olduğunu söyleyen Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı Eylül'de New York'ta olacaklarını söyledi. Genel Sekreterin kendisini telefonda arayarak değerlendirmelerde bulunduklarını ama benim anladığım kadarıyla ciddi anlamda bir görüşme noktasında olunmadığıdır. Onu sayın Cumhurbaşkanı kendisi değerlendirir ama benim anladığım odur" diye konuştu.

Makamların istişaresinin önemine işaret eden Başbakan Tatar Kapalı Maraş'la ilgili bir soruya karşılık ise ekiplerin bölgede çalıştığını söyledi.

Tatar, envanter çalışmaları dediğimizde sadece oradaki yıkık harap olmuş binalar değil aynı zamanda tapularla belgelerle orada vakıf malları da dahil olmak üzere oradaki tüm mal mülk ve diğer değerlerin kayıt altına alınmasıdır. Bunlar eskiden de yapılmıştı, şimdi şu anda çok daha fazla belgeye ulaşılmıştır. Gerek bizim vakıflar idaresinden gerek Ankara da dahil olmak üzere diğer merkezlerden bütün bunların çalışmaları sürdürülmektedir' diye konuştu.

Bu çalışmanın bir yankı uyandırdığını da ifade eden Tatar envanter çalışmalarından sonra diğer adımların da atılacağını kaydetti. Tatar, "Diğer adımlar dediğimizde niyetimiz bellidir, her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz bellidir. Niyetimiz Türk yönetiminde oranın yerleşime açılmasıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA