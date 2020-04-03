KKTC Başbakanı Tatar, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin siyasi partileri bilgilendiriyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Tatar, Güncel

KKTC Başbakanı Tatar, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin siyasi partileri bilgilendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve bu konudaki sorunların aşılması için yapılan çalışmalarla ilgili Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirmeye başladı.

03.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:06
KKTC Başbakanı Tatar, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin siyasi partileri bilgilendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve bu konudaki sorunların aşılması için yapılan çalışmalarla ilgili Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirmeye başladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve beraberindeki TDP heyetini kabul etti.

Tatar, TDP heyetine Kovid-19'la mücadelede bugüne kadar atılan adımlar, alınan tedbirler ve yapılması planlanan çalışmaların yanı sıra ülke ekonomisine dönük alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

TDP heyetinin görüş ve önerilerini de dinleyen Tatar, Kovid-19'la mücadelede ilk vakadan bu yana ciddi ve sıkı tedbirler aldıklarını, konunun uzmanlarından Sağlık Koordinasyon Konseyi ve Bilim Kurulu oluşturulduğunu ve çalışmaları sağlıklı bir zeminde yürüttüklerini ifade etti.

Tatar'ın diğer parti temsilcilerini de bilgilendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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