KKTC Başbakanı Tatar: "KKTC-Türkiye uçuşları vergiler hariç 1 TL"

27.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:40

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye-KKTC ve KKTC-Türkiye uçak bilet fiyatlarının, 29 Mart-24 Ekim'de kullanılmak üzere, "1 TL+vergiler" olarak belirlendiğini açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kısa süre önce Atlasjet'in uçuşlarına son vermesiyle bilet fiyatlarında beklenmedik artışlar olduğunu belirtti.

Bu artışların ardından THY Kıbrıs Müdürlüğü ve Anadolujet Başkanlığı nezdinde başlattıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:

"KKTC için özel olarak bugünden itibaren 29 Mart-24 Ekim'de kullanılmak üzere gerek Ercan çıkışlı Türkiye yönüne, gerekse de Türkiye çıkışlı Ercan yönünde kesilecek biletler 1 TL+vergiler olarak düzenlenmiştir. Amacımız, başta ülke insanımızın Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de dünyanın herhangi bir yerine uygun fiyatlarda seyahat etmesini sağlamaktır."

Tatar, söz konusu iş birliğini sağlayan THY Kıbrıs Müdürlüğü ile Anadolujet Başkanlığına da ülkesi adına teşekkürlerini iletti.

"Öğrenci indirimleri 2020'de devam edecek"

Geçen yıl öğrencilere verilen indirimlerin devam etmesine yönelik bir süredir yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Tatar, "İndirimler 2020'de de devam edecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, özel fiyatlarla ilgili detaylı bilgilere Anadolujet'in internet sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA