- KKTC Başbakanı Tatar: "KKTC'de 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi"
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- KKTC Başbakanı Tatar: "KKTC'de 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi"

- KKTC Başbakanı Tatar: "KKTC'de 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'deki korona virüs salgınında yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunurken, "KKTC'de 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi" dedi.

24.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:34
- KKTC Başbakanı Tatar: 'KKTC'de 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi'

- KKTC Başbakanı Tatar: "KKTC'de 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'deki korona virüs salgınında yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunurken, "KKTC'de 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'de yaşanan korona virüs salgınında yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Tatar, KKTC'de 9 Mart'ta tespit edilen ilk korona virüs vakasının ardından ülkedeki uçuşların askıya alındığını, sınırların, okulların ve devlet kurumlarının kapatıldığını, şehirlerarası yolculuğun yasaklandığını ve ülke genelinde akşam 21: 00'den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığını dile getirdi. Başbakan, ülkede korona virüs salgınında 5 gündür yeni vakanın tespit edilmediğini aktarırken, 7 kişinin ise hastanelerde gözlem altında tutulduğunu açıkladı. Tatar, ilk günden bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ifade ederken, bu süreçte Cumhurbaşkanı ile 2 defa telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Başbakan, salgında ki vaka sayısında yatay seyrin bittiğini ve düşüşe geçtiğini aktarırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC'den çok daha kötü durumda olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs Türklerinin 1974'den bu yana verdiği ikinci büyük mücadele"

KKTC Başbakanı, korona virüs salgını hakkında "Kıbrıs Türklerinin 1974'den bu yana verdiği ikinci büyük mücadele" ifadesini kullanırken, bu kritik süreci eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik ve anavatan Türkiye'nin destekleri ile aşacağız açıklamasında bulundu. Başbakan, 2 bin vatandaşı çeşitli ülkelerden Türk Hava Yolları desteği ile tahliye ettiklerini ifade ederken, Almanya'nın 800 vatandaşını tahliye etmediğini KKTC'de karantinaya alınması istediğini aktardı. Tatar, 30 Alman vatandaşını tedavi ettiklerini ve ülkelerine gönderdiklerini açıklarken, 86 KKTC vatandaşının ise İngiltere'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini dile getirdi.

KKTC'de kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda çalışmalar başladı.

Başbakan Tatar, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını ifade ederken, normalleşme sürecinde 4 Mayıs tarihinin gündemde olduğunu aktardı. Tatar, ilk etapta temasın az olduğu küçük işletmelerin tekrardan açılacağını dile getirirken, kafe, eğlence merkezi ve okulların son etapta açılacağını ifade etti. KKTC Başbakanı, ekonomik hayatı kademeli olarak açılacağının altını çizerken, ülke ekonomisinin turizme, yüksek öğrenime ve konut satışlarına bağlı olduğunu dile getirdi. Başbakan, salgın nedeni ile otellerin ve okulların boş olduğunu, yabancılara yapılan konut satışlarının ise durduğunu açıklarken, KKTC, ekonomisinin durgunluk yaşadığını ifade etti. Tatar, KKTC'ye yıllardır uygulanan ambargo ve kısıtlamalara rağmen bu süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini aktarırken, ekonomik olarak Türkiye'ye entegre olduklarını ve orada yaşanan durumları yakından takip ettiklerini açıkladı.

KKTC Başbakanı, korona virüs salgını ile mücadele eden tüm sağlık ve güvenlik çalışanlarını tebrik ederken, bu krizi onların fedakarlıkları sayesinde yönettik ifadelerini kullandı. Tatar, ayrıca tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

- KKTC Başbakanı Tatar: 'KKTC'de 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi'

Kaynak: İHA

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