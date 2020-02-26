KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır"

26.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:45

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Hocalı katliamının 28. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada Azerbaycan halkına seslenerek, "Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır. Dayanışmamız asırlar boyu sürecek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Başbakan Tatar, insanlık adına utanç verici bir katliam olduğunu vurguladığı Hocalı katliamının tarihe kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti. Yaşanan olay sonrası basına verilen demeçlerden Hocalı'da katledilenlerin Azeri Türkleri oldukları için, katledildiklerinin anlaşıldığına dikkat çeken Tatar, Türk ırkına karşı bir katliam yapıldığını kaydetti.

"KIBRIS TÜRK HALKI HOCALI'YI UNUTMAYACAK, UNUTTURMAYACAKTIR"

Mesajında Azeri halkına da seslenen Başbakan Tatar, "Sevgili Azeri kardeşlerim, Kıbrıs'ta sadece Türk olduğumuz için vatan toprağımıza sahip çıkmak için verdiğimiz mücadelede ülkemizin Yunan adası olmasını kabul etmediğimiz için benzeri vahşeti yaşamış halkımın Başbakanı olarak sizlere sesleniyorum. Acınızı en iyi anlayan, en iyi hisseden Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır. Onurlu Türk ırkının evlatları olarak dayanışmamız asırlar boyu sürecektir. Bu vesileyle de bu soykırım girişiminde, katliamda hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Tanrı'dan rahmet diler, Azeri ulusuna başsağlığı mesajımı iletirim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA