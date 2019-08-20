KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş'ın yeniden açılması ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır

20.08.2019 12:45

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş Bölgesi'nde mülkleri bulunan insanların uluslararası mahkemelere tazminat davası açtıklarını belirterek, bu sorunun aşılması ile birlikte bölgenin yeniden açılmasının ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenecek bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Başbakan Tatar, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Basın mensuplarının Gazimağusa kentindeki Maraş Bölgesi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Tatar, bir bölgenin 45 yıldır kapalı olmasının sağlıklı olmadığını söyledi. İngiliz döneminde bölgedeki mal ve mülklerin talan edildiğini dile getiren Başbakan Tatar, bölgenin önemine vurgu yaparak, "Maraş, Mağusa'nın devamıdır. Gazimağusa şehrimiz bizim için çok önemli. Mersin Limanı'nından gemiler Mağusa Limanı'na gidiyor. Direkt bağımız vardır Mersin ile Mağusa arasında. Maraş'ın da zaten bir bölgesi açık. Açık Maraş Bölgesi vardır, kapalı Maraş Bölgesi, sahilin olduğu yerdir. Çok da değerli bir yerdir" dedi.

'ESKİ MAL SAHİPLERİ TAZMİNAT ARIYOR'

Bölgenin açılması ile eski sakinlerin mülklerine girmesi ve Gazimağusa'nın daha yaşanılabilir bir hale gelmesinin ülke ekonomisine de çok büyük bir yarar sağlayacağının altını çizen Tatar, "Uluslararası hukuk bakımından bazı sıkıntılar olabilecektir. Çünkü kapalı olduğu için eski bazı mal sahipleri, uluslararası mahkemelerde mallarına gidemedikleri için tazminat aramaktadırlar. O sıkıntılar aşılacaktır. Envanter çalışmasından sonra bir süreç izlenecektir. Bunun için çeşitli çalışmalar ve girişimler sürüyor. Doğru bir yol, doğru bir süreç diye değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı olacaktır" diye konuştu.



Kaynak: DHA