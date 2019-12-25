KKTC Başbakanı Tatar, İstanbul'a geliyor

25.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:43

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneğinin Ödül Töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Törenine katılmak üzere bugün İstanbul'a gelecek.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneğinin Ödül Töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Törenine katılmak üzere İstanbul'a gelecek. Bugün yerel saatle 15.05'de KKTC'den ayrılacak olan Tatar, İstanbul'da saat 19.30'da Ekonomi Yazarları Derneği geleneksel Yılbaşı Ödül Töreni gecesine katılacak. Tatar yarın ise 13.00'te Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin düzenleyeceği 21 Aralık Şehitlerini Anma etkinliğine katılarak konuşma yapacak.



Tatar ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarının canlı yayın programlarına katılacak.



KKTC Başbakanı Tatar, temaslarını tamamladıktan sonra yarın akşam saat 21.15'te KKTC'ye dönecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA