KKTC Başbakanı Tatar: "Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor"

28.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:25

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tatar, "Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor" dedi. Tatar toplantıda, 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği İdlib saldırısı nedeniyle Türkiye'ye baş sağlığı diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, tedavi gören hastaların bulunduğu Yakın Doğu Üiversitesi (YDÜ) Hastanesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Tatar, hastanedeki yangının elektrik kablosunun ısınması sonucu çıktığı ihtimalinin düşünüldüğünü ifade etti. Başbakan Tatar, YDÜ Hastanesinde tedavi altında olan 42 hasta ve 11 bebek bulunduğuna vurgu yaparak, 2 hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesine sevk edildiğini kaydetti. Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Tatar, "Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor" dedi.

Tatar basın toplantısında, İdlib'deki rejim saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesi sonucunda yüreklerinin bir kez daha acıdığını ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk halkına da başsağlığı diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA