KKTC Başbakanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a kutlama mesajı Açıklaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı vesilesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı vesilesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar mesajında, "Meclis Başkanı olduğunuz TBMM'nin bugün 100. yılına ulaşmasının gururunu siz ana vatandaki kardeşlerimizle birlikte biz de sevinç ve onurla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Tatar, 23 Nisan 1920 tarihinin Kıbrıs Türk'ü olarak bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duyduklarını vurgulayarak, bu tarihin Türk ulusunun kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Tatar, kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından umutların tükendiği, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı bir dönemde TBMM açılarak, ulusal egemenlik yetkisi Türk ulusuna devredilmiş ve bir bağımsızlık mücadelesi sonrasında, bir milletin haklarına sahip çıkarak kendi kendine egemen olduğunu ortaya koyduğu ve bunu bütün dünyaya ilan ettiği bir gün olarak Türk ulusunun tarihinde şanlı yerini almıştır."

TBMM'nin "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla daha nice yıllar başarılı ve verimli çalışmalara imza atmasını temenni eden Tatar, TBMM Başkanı Şentop başta olmak üzere, TBMM üyelerini ve her kademesinde hizmet verenleri kutladı.

Kaynak: AA