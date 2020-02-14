KKTC Başbakanı Tatar'dan kritik Kapalı Maraş açıklaması

14.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:05

Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş Açılımı başlıklı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuk temelinde de hukuka uygun bir şekilde Maraş'ın açılabilmesi için ve haliyle Gazimağusa kentimizin daha da büyük, daha da yaşanabilir ve Doğu Akdeniz'de gerçekten tam donanımlı bir Türk şehri olabilmesi için bu hazırlıklarımız sürdürülmektedir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Cumartesi günü Kapalı Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Toplantıya KKTC Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katılacak.

1974 yılından bu yana kapalı olan bölgenin yeniden canlandırılması için izlenecek yol haritasının belirleneceği toplantıda Ankara ve Lefkoşa'dan üst düzey heyetler ile hukuk profesörleri, emekli büyükelçiler, turizm örgütleri ve ticaret odaları temsilcileri de hazır bulunacak.

1974'TEN SONRA İLK TOPLANTI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar toplantıya yönelik yaptığı açıklamada, "Kapalı Maraş'ın açılabilmesi için hükümetimizin ilk icraatlarından bir tanesi bunun hazırlık çalışmalarına başlanabilmesidir. Dolayısıyla şu anda envanter çalışmalarının sonuna gelmiş bulunulmaktadır. Bunun hukuki altyapısının da yapılması için birtakım istişarelerde bulunulmaktadır. Dolayısı ile Türkiye Barolar Birliği önderliğinde yapılacak olan bu toplantının Maraş'ın açılabilmesi için son hazırlıkların bu aşamaya geldiğini göstermektedir" dedi.

Tatar, "45 yıl sonra gerçekten uluslararası hukuk temelinde de hukuka uygun bir şekilde Maraş'ın açılabilmesi için ve haliyle Gazimağusa kentimizin daha da büyük, daha da yaşanabilir ve Doğu Akdeniz'de gerçekten tam donanımlı bir Türk şehri olabilmesi için bu hazırlıklarımız sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

Söz konusu çalışmalarda yer alan bütün ekiplere teşekkür ettiğini belirten Tatar, "45 yıl sonra hükümetimizin atmakta olduğu bu adamın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi için ve Doğu Akdeniz'de çok önemli pozisyonda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişebilmesi için fevkalade önemli bir adım olduğunu buradan paylaşıyorum ve tabi ki şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan "Hayalet Şehir" olarak da adlandırılan bölge, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskana kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bölgede 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bulunduğu bölgede ayrıca, 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane yer alıyordu.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İHA