KKTC Başbakanı Tatar'dan 'kararlılık' vurgusu
KKTC Başbakanı Tatar, "Hükümet Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü'nün aleyhine kullanmasına 'dur' deme kararlılığındadır" dedi.
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