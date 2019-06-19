KKTC Başbakanı Tatar'dan 'kararlılık' vurgusu

KKTC Başbakanı Tatar, "Hükümet Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü'nün aleyhine kullanmasına 'dur' deme kararlılığındadır" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar'dan 'kararlılık' vurgusu

KKTC Başbakanı Tatar, "Hükümet Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü'nün aleyhine kullanmasına 'dur' deme kararlılığındadır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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