KKTC Başbakanı Tatar'dan Johnson'a geçmiş olsun mesajı KKTC Başbakan Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Johnson'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Johnson'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'un Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmasını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şahsım, hükümetim ve Kıbrıs Türk Halkı adına Sayın Başbakana acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA