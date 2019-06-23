KKTC Başbakanı Tatar'dan haberlere yalanlama: "Benim ağzımdan 'Las Vegas' kelimesi çıkmadı"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş konusundaki açıklamalarının basında magazinsel olarak farklı yansıtıldığını belirterek, "Benim ağzımdan 'Las Vegas' kelimesi çıkmadı, ayaklarım yere basıyor" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş konusunda yaşanan tartışmalara açıklık getirdi. Kapalı Maraş konusunda atılan adımlara dikkat çeken Tatar, Dışişleri Bakanı'nın Bakanlar Kurulu sonrası bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını hatırlattı. Olayın basında biraz magazinsel olarak farklı yansıtıldığını belirten Tatar, "Benim ağzımdan 'Las Vegas' kelimesi çıkmadı, ayaklarım yere basıyor" dedi. Tatar, "Bu bir projedir ve Türkiye ile de görüşülmüştür. Maraş KKTC toprakları içindedir. Onu orada bekleyip koruyan da bizim güvenlik güçlerimizdir. Ama KKTC'nin kapasitesi buna yeterli olmadığı için bekletilmiştir. Son 50 senedir görüşmelerde bir gelişme olursa bunun pazarlık unsuru olarak tutulabileceği düşünülmüştür. Gelinen aşamada ufukta herhangi bir anlaşma görülmüyor. Rum tarafı tek taraflı olarak adanın etrafındaki milyarlarca dolarlık petrol ve gaz rezervleri için uluslararası hukuka, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına her şeye aykırı olarak anlaşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı da 'Bekleyin görüşmelerden ne çıkacak bakalım sonra yaparsınız ya da en azından ortak işbirliği yapalım' dedi ama olumlu cevap alamadı. Rumlar bu şekilde Kıbrıs Türkünü yok sayıyorlarsa 'biz de artık politika değişikliğine gideriz' diyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Maraş kararından haberi olmaması konusunu da değerlendiren Tatar, "Cumhurbaşkanı görüşmelerin yürütülmesi için seçilmiş bir kişidir. Biz hükümetiz dolayısıyla yönetim için bir takım çalışmalar içerisinde olabiliriz" dedi.

Maraş için ilk başta bir envanter çalışması yapılacağını vurgulayan Tatar, Maraş'ta binlerce dönüm vakıf arazisi bulunduğunu, Osmanlı zamanından kalan Türk arazileri olduğunu belirterek, "Bunlar bizden çalınmıştır. Adamlar üzerine inşaat yaptığı için hak iddia ediyorlar" şeklinde konuştu. Avrupa mahkemelerine kadar giden bazı ihtilaflar bulunduğuna işaret eden Tatar, bunların netleşmesi gerektiğini söyledi.

"Türk yönetiminde açılacak"

Tatar, "Bizim projemiz Maraş'ın Türk yönetiminde açılmasıdır. Önümüzdeki aylarda veya yıllarda bu takvimlendirilecek. İlk önce envanter çalışması yapılacak. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun da oradaki hak sahiplerinden başvuru kabul etmesi veya mal sahiplerinin oraya gelip yatırımlarını tekrar canlandırmaları Türk yönetiminde olacak. Yani burası Türk yönetiminde açılacak ve yatırımlar yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tatar, uzmanların envanter çalışması yapacağını ve tapuların derinlemesine araştırılıp, hissedarların da belirlenerek yol haritası çizileceğini söyledi.

Daha önce basında çıkan haberlerde Tatar'ın "Bir hayalet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" ifadeleri yer almıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA