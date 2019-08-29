KKTC Başbakanı Tatar'dan 30 Ağustos mesajı

29.08.2019 20:24

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir" dedi.



KKTC Başbakan Ersin Tatar 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tatar mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk tarihinin en önemli askeri başarılarından biri olduğunu vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de milletin özgürlük ve egemenliğinin en güçlü, vazgeçilmez bekçisidir. Ordu-millet kaynaşması Türk halkının en önemli hasletlerindendir" ifadelerini kullandı.



"Bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir"



Tatar, "Milletine inanarak, güvenerek onun özgürlüğü, egemenliği için Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda büyük bir zafer elde etmiştir. Bundan 97 yıl önce, kazanılan bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir" dedi.



"Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri Kıbrıs Türk halkı için temel felsefe ve yol haritasıdır"



Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık üzerine söylediği, "Ben büyük ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir" sözlerden alıntı yapan Tatar, "Büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün bu veciz sözleri, her zaman vurguladığım üzere, Kıbrıs Türk halkı için temel felsefe ve yol haritasıdır" dedi. Tatar, "Kıbrıs Türk halkı barışçı yoldan ayrılmadan egemenlik ve özgürlüğünü sonsuza dek koruyacak, anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerini sürdürüp, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvencesinden kesinlikle vazgeçmeyecektir. Rum tarafı eğer yaşayabilir bir antlaşma, Kıbrıs'taki iki halkın refah ve güvenliğinin daim olmasını istiyorsa gerçekçi olmalı hayal peşinde koşmaktan, gün gele kendilerine umdukları tavizlerin verileceğini beklemekten vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.



"Kıbrıs bir Yunan adası değildir"



Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve iki ayrı egemen halk olduğunu vurgulayan Tatar, "Bu gerçekler kavranmalı Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmelidir. Kıbrıs bir Yunan adası değildir, olmayacaktır. Bu ada, karası ve denizleriyle Türk-Yunan gerginliğinin değil, Türk Yunan işbirliğinin odak noktası olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın yüce ulusumuzun kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın, tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını yürekten kutlarım" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA