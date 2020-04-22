KKTC Başbakanı Tatar'dan 23 Nisan mesajı
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KKTC Başbakanı Tatar'dan 23 Nisan mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

22.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:08
KKTC Başbakanı Tatar'dan 23 Nisan mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başbakan Tatar, yayımladığı mesajda, "Esir edilmek istenen Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde olsak da büyük bir coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının, Kurtuluş Savaşı, TBMM'nin açılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu desteklediğini hatırlatan Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu tarihi gelişmeleri örnek alarak verdiği mücadele ve anavatan Türkiye'nin desteğiyle, koloni idaresindeki bir topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına geldiğinin altını çizdi.

Bu bayramın kendileri için de değerli ve önemli olduğunu kaydeden Tatar, "TBMM'nin ilk başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demek suretiyle milli egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi de ortaya koyarak, 23 Nisan'ı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında çocuklara da seslenen Tatar, onların, tüm dünyanın olduğu gibi KKTC halkının aydınlık yarınlarının umut tomurcukları olduğunu vurguladı.

Tatar, çocukları en iyi ve donanımlı olarak yarınlara hazırlamanın en temel görevlerinden biri olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yaşanan sıkıntılı günlerin hep birlikte aşılacağını ifade etti.

"İstiklal Marşımızı evlerimizde okuyarak kutlamalarımızı gerçekleştirelim"

Kovid-19 sebebiyle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl meydanlarda, Haberleri, Spor Haber'>spor salonlarında, caddelerde kutlayamacaklarını kaydeden Tatar, "Geliniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bayram coşkusunu ve kutlamalarını evlerimize, balkonlarımıza, pencerelerimize taşıyalım. Geliniz, İstiklal Marşı'mızı 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de evlerimizde okuyarak kutlamalarımızı gerçekleştirelim." çağrısında bulundu.

Tatar, Kovid-19 sebebiyle evde kalmak durumunda olan öğrencilere, bu süreci verimli ve yararlı bilgi edinecek şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'na, Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesine emeği geçmiş herkesi saygı ve rahmetle andığını ifade eden Tatar, KKTC, Türkiye ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Kaynak: AA

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