KKTC Başbakanı Tatar: Büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz'de 320 milyar metre küp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz" diyen Tatar, "İnşallah ifade edildiği üzere bu keşifler devam edecek, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de konulan hedeflere ulaşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA