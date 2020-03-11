KKTC Başbakanı Tatar, BM askerini engelleyen polisleri kutladı
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Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Tatar, DHA, Güncel

KKTC Başbakanı Tatar, BM askerini engelleyen polisleri kutladı

KKTC Başbakanı Tatar, BM askerini engelleyen polisleri kutladıSefa KARAHASAN LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum tarafının koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatmasına yönelik eylemler devam ediyor.

11.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:12
KKTC Başbakanı Tatar, BM askerini engelleyen polisleri kutladı

KKTC Başbakanı Tatar, BM askerini engelleyen polisleri kutladı

Sefa KARAHASAN LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum tarafının koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatmasına yönelik eylemler devam ediyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC polisinin sınırda BM askerlerini yeşil hatta geri göndermesine ilişkin yaptığı açıklamada, sergiledikleri duruştan dolayı KKTC polisine teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar, dün Lokmacı'da BM askerinin KKTC topraklarına girmeye ve önlem almaya çalıştığını ancak bu gibi olaylara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Tatar, sınırda dün gösterilen duruştan dolayı KKTC polisine teşekkür ederek, KKTC'nin egemen bir devlet olduğunu, sınırlarının da kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir grup, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı'da yeniden eylem yaptı. Lokmacı da eylem yapan grup, yeşil hatta kadar yürüdü. BM askerleri eylemcilerin güney tarafa geçişine izin vermedi. Eylemciler adına açıklama yapan Şener Elcil, Kıbrıs'ın iki yanındaki siyasilere, Gerginlik yaratacak adımlardan vazgeçin, kapıları açın, Kıbrıs'a girişlerde etkin önlemler alın, salgın konusunda iş birliği yapın diye seslendi.

Eylemden önce bölgeyi ziyaret eden Başbakan Ersin Tatar, dünkü eylem öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin KKTC sınırını ihlal etmesi sonrasında yaşananları değerlendirdi. Tatar, BM askerlerini engelleyen Türk polisini kutladı. Başbakan Tatar'a incelemeleri sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da eşlik etti. KKTC polisi ile eylemde karşı karşıya gelen Birleşmiş Milletler (BM) askerleri, Yeşil Hat ile KKTC sınırının tam ortasında durdu.

LOKMACI ESNAFI DERTLİ

Lokmacı halkı da kapıların kapatılmasından sonra ekonomik olarak zorluk çektiklerini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan bölge esnafı, Kapının kapanması sonrasında çok ciddi ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Günü 100 TL'yle kapattığımız oluyor. Dükkanlarımız boş dedi.

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KKTC Başbakanı Tatar, BM askerini engelleyen polisleri kutladı

Kaynak: DHA

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KKTC Başbakanı Tatar, BM askerini engelleyen polisleri kutladı

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