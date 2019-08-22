KKTC Başbakanı Tatar: "Biz, Türkiye'ye güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz"

KKTC Başbakanı Tatar: "Biz, Türkiye'ye güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan-KKTC Başbakanı Tatar ortak basın toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

22.08.2019 21:16
KKTC Başbakanı Tatar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan-KKTC Başbakanı Tatar ortak basın toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Başbaşa görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

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KKTC Başbakanı Tatar:
Kaynak: AA
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