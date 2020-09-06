KKTC Başbakanı Tatar "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı için başarı diledi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Başbakanı Tatar "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı için başarı diledi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bugün başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" için başarılar diledi.

KKTC Başbakanı Tatar
06.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bugün başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" için başarılar diledi.

Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve KKTC'nin düzenlediği 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başladı. Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız. Tüm Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikatın KKTC'de icra edileceği bildirilmişti.

Her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Okan Bayülgen Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Şenol Güneş Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: KKTC Başbakanı Tatar "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı için başarı diledi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 15:49:04. #1.15#
title