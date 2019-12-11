KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:20
KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın

(KKTC) Başbakanı Ersin , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbakan Tatar, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ile "" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafı oylayan Tatar, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: AA
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