KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başbakan Tatar, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ile "spor" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafı oylayan Tatar, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını tercih etti.