KKTC Başbakanı Tatar: 20 Temmuz 1974 bizler için zifiri karanlıktan aydınlığa geçiştir
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KKTC Başbakanı Tatar: 20 Temmuz 1974 bizler için zifiri karanlıktan aydınlığa geçiştir

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 yılında yapılan Kıbrıs Türk Barış Harekatı ile birlikte Kıbrıs Türklerinin zifiri karanlıktan aydınlığa geçtiğini belirtti.

KKTC Başbakanı Tatar: 20 Temmuz 1974 bizler için zifiri karanlıktan aydınlığa geçiştir
19.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:41

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 yılında yapılan Kıbrıs Türk Barış Harekatı ile birlikte Kıbrıs Türklerinin zifiri karanlıktan aydınlığa geçtiğini belirtti. 

Kıbrıs'ta Rum tarafı ile bir anlaşma olabileceği beklentisi içinde olmanın da bir hayal olduğunu söyleyen Tatar, "Rumların aklı fikri haklarımızı gasp etmekte, tüm Kıbrıs'ı Yunan egemenliği altına sokmaktır" dedi.

Tatar, "Artık, Türkiye'nin de defalarca ortaya koyduğu gibi iki devletli çözüm, kadife ayrılık gibi farklı çözüm modelleri ve iki devletin karşılıklı haklarına saygı çerçevesinde iş birliği yapmaları gündeme gelmelidir" dedi. Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla KKTC'nin cazibe merkezi olacağını söyledi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Tatar, "20 Temmuz 1974 bizler için zifiri karanlıktan aydınlığa geçiştir" dedi. Kıbrıs'ın bir Yunan hegemonyasına girmesinin engellendiğini ifade eden Tatar, "Bugün bağımsız, özgür, geleceğe umutla bakan bir devletin yurttaşlarıysak bunu vatanı uğruna her şeyini ortaya koyup savaşan yürekli Kıbrıs Türk Mücahitlerine ve onlarla birlikte yaşamını yitiren, mücadele eden Mehmetçiğe borçluyuz" dedi.

Tatar şöyle devam etti:

"20 Temmuz Kıbrıs Türkü'nün hayata dönüşüdür. 20 Temmuz'da başlayan Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve mücahidin sayesinde çizilen sınırlar üzerinde bir devlet kurduk. Bu devlet sıfır noktasından başlayarak çok şeyler başardı. Başkalarının ağzıyla morallerimizi bozmaya kalkışanlara kulak vermeyiniz. Biz halk olarak önemli işler başardık ve başarmaya devam edeceğiz."

KAPALI MARAŞ MESAJI

Tatar; Kapalı Maraş'ın açıldığı, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de önemli bir cazibe merkezi olduğu, Türkiye ile birlikte yürüttükleri Doğu Akdeniz'deki hidro karbon aramalarının başarıyla tamamlandığı, Rum dayatmalarının son bulacağı, gençlerinin diğer dünya gençleriyle sporda yarışacağı, uluslararası alanda hak ettiği yeri alan bir devlet noktasına mutlaka ulaşacaklarını belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

"Artık, Türkiye'nin de defalarca ortaya koyduğu gibi iki devletli çözüm, kadife ayrılık gibi farklı çözüm modelleri ve iki devletin karşılıklı haklarına saygı çerçevesinde iş birliği yapmaları gündeme gelmelidir" ifadelerini kullanan Tatar, şöyle devam etti; 

"Dünya ve bölge barışına katkıda bulunacak, Kıbrıs'taki iki halk ile Türkiye ve Yunanistan'ı birbirlerine yanaştıracak olan bu gerçekçi anlayışın benimsenmesi olacaktır. Yeni bir dünya, bölgemizde yaşanan çok önemli gelişmeler vardır. Artık olmayacak şeylerle uğraşmaktan vazgeçerek, gerçekçi adımlar atılmalıdır. Kıbrıs konusunda da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir, olmayacaktır."


Kaynak: DHA

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