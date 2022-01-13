KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'a ziyaret

Sucuoğlu: "Gerçekten büyük bir heyecanla dönüyoruz. İnşallah hayırlısıyla 23'ünden sonra istikrarlı bir devlet siyaset, ekonomi ve sosyal yaşamı yavru vatanımızda yerleştireceğiz. Dış politikada özellikle cumhurbaşkanımızın egemen eşit iki devlet konusundaki kararlığıyla kayıtsız şartsız destek vermeniz çok önemli. Burası bizim Lefkoşa'dayız, evimizeyiz gibi kendimizi evimizde hissediyoruz"

Binali Yıldırım : "Bütün fonksiyonlar denenmiş karşı tarafından çözüm arayışında olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu artık gün gibi aşikardır. Eşit egemenlik haklarına sahip 2 devlet fiilen mevcuttur artık bunun beynelmilel camiada meşru bilinir hale gelmesini vakti gelmiştir"

ANKARA - KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile görüştü. Ankara'da verimli ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Sucuoğlu, "2 gündür Ankara'dayız temaslarımız, resmi ziyaretlerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Çok faydalı sıcak, bir görüşmeler oldu. Doğrusu büyük bir motivasyonla geldik ve çok daha büyük bir motivasyonla dönüyoruz. Ekonomik alandaki gelişmeleri, altyapı ile ilgili konuları detaylıca konuştuk. Çok verimli bir ziyaret. Çok büyük bir mutluluk var. Gerçekten büyük bir heyecanla dönüyoruz. İnşallah hayırlısıyla 23'ünden sonra istikrarlı bir devlet siyaset, ekonomi ve sosyal yaşamı yavru vatanımızda yerleştireceğiz. Dış politikada özellikle cumhurbaşkanımızın egemen eşit iki devlet konusundaki kararlığıyla kayıtsız şartsız destek vermeniz çok önemli. Burası bizim Lefkoşa'dayız, evimizeyiz gibi kendimizi evimizde hissediyoruz" dedi.

"Bütün fonksiyonlar denenmiş karşı tarafından çözüm arayışında olmadığı ortaya çıkmıştır"

Son yıllarda yaşanan küresel sorunların güven ve istikrar iklimini daha önemli hale getirdiğine dikkat çeken Yıldırım," Son yıllarca içinden geçtiğimiz şartlar dolayısıyla güven ve istikrar çok daha önemli hale gelmiştir. En güçlü ekonomiye sahip olan ülkeler bile bu dönemde enflasyonla tanıştılar. Sıkıntılarla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla KKTC ve Türkiye bir millet 2 devlet olarak zor günde, iyi günde kötü günde birlik ve dayanışma ile aşamayacağımız hiçbir zorluk yok, bunun bilincindeyiz. Bundan sonra adanın fiziki kalkınması, ekonominin güçlenmesi, refahı için bir çok konuda işbirliğimiz şüphesiz devam edecektir. Kıbrıs meselesi yıllarca Kıbrıslı kardeşlerimiz Kıbrıs halkı çözüm için her türlü yapıcı teklife olumlu bakmış ve denemiştir. Bütün fonksiyonlar denenmiş karşı tarafından çözüm arayışında olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu artık gün gibi aşikardır. Eşit egemenlik haklarına sahip 2 devlet fiilen mevcuttur artık bunun beynelmilel camiada meşru bilinir hale gelmesini vakti gelmiştir" açıklamasında bulundu.