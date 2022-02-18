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KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının bugün sonuçlanacağını bildirdi

AA, Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının bugün sonuçlanacağını bildirdi

KKTC'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, çalışmaların bugün sonuçlanacağını, pazartesi günü ise yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanına sunmayı planladıklarını söyledi.

KKTC'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, çalışmaların bugün sonuçlanacağını, pazartesi günü ise yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanına sunmayı planladıklarını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiğini, büyük ihtimalle bugün koalisyon hükümetinin belli olacağını söyledi.

Sucuoğlu, "UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP)" veya "UBP-Halkın Partisi (HP)" koalisyonları ihtimallerinin sorulması üzerine, gerekli değerlendirmelerin ve görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı.

Çalışmaların bugün sonuçlanacağını söyleyen Sucuoğlu, yarın UBP Merkez Yürütme Kurulu ile Parti Meclisinin bilgilendirileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, 21 Şubat Pazartesi günü de yeni Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı'na sunularak Cumhuriyet Meclisinin bilgilendirilmesinin planlandığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Şubat'ta, Sucuoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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