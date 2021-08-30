Suriye'deki petrol sızıntısının yarın KKTC'ye ulaşması bekleniyor
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Suriye'deki petrol sızıntısının yarın KKTC'ye ulaşması bekleniyor

Suriye'deki petrol sızıntısının yarın KKTC'ye ulaşması bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin Baniyas kentinde bulunan elektrik santralinde meydana gelen petrol sızıntısının yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Dipkarpaz Burnu açıklarına ulaşması bekleniyor.

Suriye'nin Baniyas kentinde bulunan elektrik santralinde meydana gelen petrol sızıntısının yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Dipkarpaz Burnu açıklarına ulaşması bekleniyor. Sızıntıya karşı Türkiye'den 3 gemi KKTC'ye doğru yola çıktı.

Suriye'nin Baniyas kentindeki petrol rafinerilerinin birinin içinde bulunan elektrik santralinde 25 Ağustos'ta meydana gelen arızadan dolayı petrol sızıntısı yaşanmış, sızıntı Akdeniz'de yayılmaya başlamıştı. Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Dipkarpaz Burnu açıklarına ulaşması beklenen petrol sızıntısı paniğe neden oldu. KKTC Başbakanı Ersan Saner yaptığı açıklamada, Suriye'den denize sızan petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini ve Başbakanlıkta bir kriz masası kurulduğunu aktardı. Saner, "Suriye'den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık, ilgili tüm bakanlıklarımız ve birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık Müsteşarımız, direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilerle en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

"TÜM TEDBİRLERİ ALMIŞ DURUMDAYIZ"

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, sızıntıya karşı tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Petrol sızıntısı haberinin alınmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile irtibata geçtiklerini dile getiren Ataoğlu, teknik ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarını anında başlattığını vurguladı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de hareket ederek Sahil Güvenlik ekiplerinin Karpaz bölgesinde konuşlandığını belirten Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi personelinin de Karpaz bölgesinde hazır bulunduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini ifade etti. Bakan Ataoğlu, şu anki bilgiler doğrultusunda sızıntının 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Karpaz sahiline ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

TÜRKİYE'DEN 3 GEMİ YOLA ÇIKTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin sızıntıyı uydu aracılığı ile anbean izlediğine vurgu yapan Ataoğlu, Türkiye'den uzman bir ekibin yarın adaya gelerek çalışmalara başlayacağını belirtti. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de irtibata geçtiğini ifade eden Ataoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun talimatı ile Türkiye'den 3 geminin ekipmanları ile yola çıktığını ve müdahale için hazır olduklarını kaydetti. Uydu aracılığı ile takip edilen yakıtın seyrine göre uzman ekibin çok hızlı bir şekilde olaya müdahale edeceğini vurgulayan Ataoğlu, gerekli işlemlerin profesyonel şekilde yapılacağını ve bu konuda kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Bölge belediyeleri ile görüşerek yarından itibaren bölgede oluşabilecek kirlilik durumunda denize girilmemesi yönünde çalışma başlatabileceklerini de söyleyen Ataoğlu, petrolün yol açabileceği hasarları önlemek için 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Suriye'deki petrol sızıntısının yarın KKTC'ye ulaşması bekleniyor - Haberler
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