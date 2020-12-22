KKTC Başbakanı Saner'in ilk ziyareti Türkiye'ye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner ilk ziyaretini yarın Türkiye'ye yapacak.

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner ilk ziyaretini yarın Türkiye'ye yapacak. Saner'e Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek. Saner ve beraberindeki bakanlar ziyaret kapsamında ilk olarak başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Ankara'daki görüşmede, korona virüs sonrası KKTC'de yaşanan ekonomik sorunlar ile Akdeniz'deki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Başbakan Saner ve beraberindeki bakanların Ankara temaslarının arından akşam saatlerinde KKTC'ye dönmesi bekleniyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı