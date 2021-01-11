KKTC Başbakanı Saner erken seçim önerisinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KKTC Başbakanı Saner erken seçim önerisinde bulundu

11.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:54
KKTC Başbakanı Saner erken seçim önerisinde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada da sonuç alınamaması üzerine erken seçim önerdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada da sonuç alınamaması üzerine erken seçim önerdi.

KKTC'de Cumhuriyet Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turu 48 milletvekilinin katılımıyla yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda düzenlenen oylamada, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay 19 kabule karşı 27 ret ve 2 çekimser oyla gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, başkanlık seçiminin ertelediğini açıkladı.

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan ve UBP Genel Başkanı Saner, muhalefete erken seçim tarihi belirlenmesi önerisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisinde 4 Ocak 2021'de yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde UBP, Milletvekili Canaltay'ı aday göstermişti. Seçimde 47 milletvekili oy kullanırken, 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser ve 5 geçersiz oy ile Canaltay'ın adaylığı reddedilmişti.

KKTC'te Saner'in başında olduğu UBP-Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin protokolü 8 Aralık'ta imzalanırken, yeni Bakanlar Kurulu listesi 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Donald Trump Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Acun Ilıcalı Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC Başbakanı Saner erken seçim önerisinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 17:59:50. #1.15#
title