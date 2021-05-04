KKTC Başbakanı Saner'den Anastasiadis'e tepki
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KKTC Başbakanı Saner'den Anastasiadis'e tepki

KKTC Başbakanı Saner'den Anastasiadis'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Kıbrıs meselesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis'in haddine düşmedi" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Kıbrıs meselesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis'in haddine düşmedi" dedi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, basın mensuplarının Kıbrıs meselesiyle ilgili gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rum lider Anastasiadis, geçtiğimiz hafta Cenevre'de düzenlenen 5+1 gayri resmi zirve ile ilgili "Bir kez daha Türk uzlaşmazlığını yaşadık. Bir kez daha yeni bir Osmanlı İmparatorluğunu hayal edenlerin küstahlığına tanık olduk" ifadelerini kullanmıştı. Saner, bunun üzerine Rum liderine tepki göstererek, Kıbrıs meselesindeki esas problemin Kıbrıslı Rumların adada Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesi olduğunu söyledi.

Saner, Kıbrıs meselesinde Türk tarafı olarak çizgilerinin net olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk'ünün egemenliği konusunda Rumların verdiği tepkiye karşı Başbakan Saner, "Rumlar Yunanistan'la birlikte Megali İdea'yı gerçekleştirmek adına Birleşmiş Milletler'i kullanarak mevcut statükoyu devam ettirmeyi ve bu sayede de tanınmış bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yollarına devam etmeyi arzuluyorlar. Rum tarafı, anlaşmalardan kaçmak için sanki Kıbrıs Türk tarafı ilk kez böyle bir şey ortaya koymuş gibi senaryo çiziyor. 1571'de Osmanlı adayı aldığı zaman, buraya gelip burada yaşayan Kıbrıs Türk halkıyız. Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis'in haddine düşmedi. Anastasidis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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