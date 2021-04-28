KKTC Başbakanı Saner: "Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cenevre'de dün başlayan gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cenevre'de dün başlayan gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak. Birçok olay masada şekillenecek ve nasıl bir yol haritası belirleneceği ortaya çıkacak." dedi.

Başbakan Saner, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) yayımlanan "Manşet +" programına Cenevre'den canlı bağlantı ile konuk oldu.

Henüz arzuladıkları noktaya ulaşılmadığını dile getiren Saner, "Bu görüşmelerin nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Saner, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sürekli temas halinde olduklarını kaydederek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Türk halkının duruşunu net bir şekilde anladığını söyledi.

Saner, "Cenevre'de bugün en yoğun gün olacak. Birçok olay masada şekillenecek ve nasıl bir yol haritası belirleneceği ortaya çıkacak. Kıbrıs Türk halkının ambargoların altında, izolasyonların altında bir 53 yıl daha geçirmesini kimse beklemesin, bu mümkün değildir." ifadesini kullandı.

BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan