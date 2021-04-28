KKTC Başbakanı Saner: "Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Başbakanı Saner: "Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak"

KKTC Başbakanı Saner: 'Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak'
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cenevre'de dün başlayan gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cenevre'de dün başlayan gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak. Birçok olay masada şekillenecek ve nasıl bir yol haritası belirleneceği ortaya çıkacak." dedi.

Başbakan Saner, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) yayımlanan "Manşet +" programına Cenevre'den canlı bağlantı ile konuk oldu.

Henüz arzuladıkları noktaya ulaşılmadığını dile getiren Saner, "Bu görüşmelerin nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Saner, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sürekli temas halinde olduklarını kaydederek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Türk halkının duruşunu net bir şekilde anladığını söyledi.

Saner, "Cenevre'de bugün en yoğun gün olacak. Birçok olay masada şekillenecek ve nasıl bir yol haritası belirleneceği ortaya çıkacak. Kıbrıs Türk halkının ambargoların altında, izolasyonların altında bir 53 yıl daha geçirmesini kimse beklemesin, bu mümkün değildir." ifadesini kullandı.

BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KKTC Başbakanı Saner: "Bugün Cenevre'de en yoğun gün olacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:24:56. #1.15#

title