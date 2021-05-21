KKTC Başbakanı Saner: "10 Haziran'dan itibaren çift aşılı kişiler KKTC'ye karantinasız gelebilecek"

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, yayınlanacak listedeki ülkelerden gelen ve aşının iki dozunu da alan kişilerin PCR testlerini yaptırarak 10 Haziran'dan itibaren ülkeye karantinasız giriş yapabileceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, yayınlanacak listedeki ülkelerden gelen ve aşının iki dozunu da alan kişilerin PCR testlerini yaptırarak 10 Haziran'dan itibaren ülkeye karantinasız giriş yapabileceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetiliyor. KKTC Başbakanı Saner, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRT) katıldığı programda ülkelerin belli kriterlere göre listeleneceğini, kırmızı listede olan ülkeler hariç diğerler ülkelerden gelen ve aşının iki dozunu da alan kişilerin PCR testlerini yaptırarak adaya giriş yapabileceğini duyurdu. Söz konusu uygulamanın 10 Haziran'da yürürlüğe gireceğini belirten Saner, tarihin 3 Haziran'a çekilmesi için de çalışmaların yapıldığını kaydetti. Saner ayrıca, ülkeye karantinasız gelecek olan kişiler için QR kod uygulaması yapılacağını da vurguladı.

"Bu Pazar dahil olmak üzere Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağı kaldırılacak"

Başbakan Ersan Saner, önümüzdeki Pazar gününden itibaren sokağa çıkma yasağının da sona erdirileceğini duyurdu. Pazar gününden itibaren tam sokağa çıkma yasağının söz konusu olmayacağını ifade eden Saner, diğer günlerde söz konusu olan kısıtlamaların Pazar günü için de geçerli olacağını dile getirdi. Saner, Bakanlar Kurulu'nda bu yönde karar alınacağını söyledi.

"Geçiş noktaları henüz açılmayacak"

Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçişlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Saner, geçiş noktalarının henüz açılmayacağını, Güney Kıbrıs'ta vakaların azalması durumunda tüm sınır kapılarını açmaya hazır olduklarını vurguladı. Saner, "Güney'in kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz. Turuncu kategoriye düşer düşmez kapıları açmaya hazırız" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı