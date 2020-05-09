KKTC Başbakanı'ndan Kıbrıs gazisi Orgeneral Doğu'ya taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazisi Orgeneral Mehmet Adnan Doğu'nun vefatı dolayısı ile taziye mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazisi Orgeneral Mehmet Adnan Doğu'nun vefatı dolayısı ile taziye mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı eski Tugay Komutanı, Türk Silahlı Kuvvetleri eski Jandarma Genel Komutanı, Kıbrıs gazisi Orgeneral Mehmet Adnan Doğu'nun vefatı dolayısı ile taziye mesajı yayınladı. Tatar, mesajında "Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı eski komutanlarından, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın efsanevi Hava İndirme Tugay Komutanı, Türk Silahlı Kuvvetleri eski Jandarma Genel Komutanı, Kıbrıs gazisi Orgeneral Mehmet Adnan Doğu'nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kalbi hep Kıbrıs sevgisi ile atan merhum komutanımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dilerim" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA