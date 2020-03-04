KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kırşehir'de tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti

04.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kırşehir'de tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Tatar, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaretinin ardından Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua okudu.

Ahi Evran Külliyesi'nde incelemelerde bulunan Tatar, daha sonra restorasyonu devam eden Cacabey Camisi ve yanındaki Açık Hava Astronomi Müzesi'ni gezdi.

Tatar, ziyaret ettiği tarihi ve kültürel mekanlarla ilgili Vali Akın'dan bilgi aldı.

Ziyaretlere, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA