KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kayseri'de konuştu Açıklaması

04.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Mavi Vatan dediğimiz Doğu Akdeniz'deki bütün zenginliklerin paylaşımında Türk milleti olarak oradaki hakimiyetimizi ve haklarımızı korumak, bizi geleceğe daha önemli adımlarla taşıyacaktır." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Tatar, burada yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanının gösterdiği iradeden, duruştan dolayı hem kendisine hem de Türk hükümetine teşekkürlerimi iletiyorum." diyen Tatar, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerde birtakım büyük çıkar ve menfaatler söz konusudur. Türkiye'nin de koyduğu iddia, büyük zenginliklerin paylaşımında kendi iradesiyle birtakım gemiler ve diğer iddialı hedeflerle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının da çıkar ve menfaatlerini korumaktır. Dolayısıyla 'Mavi Vatan' dediğimiz Doğu Akdeniz'deki bütün zenginliklerin paylaşımında Türk milleti olarak oradaki hakimiyetimizi ve haklarımızı korumak, bizi geleceğe daha önemli adımlarla taşıyacaktır. Çünkü gelecekte bu büyük zenginliklerin ortaya çıkmasıyla bunun paylaşımı milletimizin gücünü ve geleceğini ortaya koyacaktır. Geleceğe daha fazla umutla bakacağımızı düşünüyoruz."

"Hakların korunmasında Türkiye'nin desteği fevkalade önemlidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile her vesileyle yakın ilişkiler kurmaya çalıştıklarını aktaran Tatar, "Yeni nesillere de Kıbrıs mücadelesini anlatmalıyız, fedakarlık gerektirdiğini belirtmeliyiz. Netice itibarıyla Doğu Akdeniz'de birtakım karşılıklı çatışmalar da olabilir, müzakere masasında başka ortamda birtakım görüşmeler olabilir. Günün sonunda hedefimiz, Kıbrıs'ın iki eşit halkının biri olarak Türk halkının oradaki haklarını korumaktır. Bu hakların korunmasında Türkiye'nin desteği fevkalade önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ın üç garantör ülkesinden birisi olduğunu hatırlatan Tatar, Türkiye'nin garantörlük hakkından vazgeçmeyeceğine dair yaptığı açıklamaların kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

KKTC Başbakanı Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin garantörlüğünün devamı ve Kıbrıs'ta eşit iki halk olan Türk tarafının kendi devleti çatısı altında yoluna devam etmesi, bizim için esastır ve kırmızı çizgimizdir. Siyasi eşitlik, temelde bir anlaşma, federal temelde 50 yıldır konuşulmaktadır ve hiçbir umut verememiştir. Gelinen aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık daha da kökleşmiştir. Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan büyük menfaatler ve hidro karbon arayışları içerisinde haklarımızın korunmasında ve 'Mavi Vatan' dediğimiz bu kavramların ortaya çıkmasıyla artık Kıbrıs'ta kuzeyde bizim devletimizin daha da güçlenmesi ve bu yönde bir siyasetin geliştirilmesi en doğal hakkımızdır. Türkiye ile bu coğrafyada var olmak ve Kıbrıs Türk halkının kendi refah ve esenliği için kendi devletini daha da güçlendirmesi esas özlemimizdir ve beklentimizdir. Türk halkına bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Tarihten gelen bu bağlarımızın daha da güçlenmesi için çabalamalıyız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Tatar'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tatar, belediyeye gelmeden önce de Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Günaydın, dün kente gelen Tatar'a kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA