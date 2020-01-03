KKTC Başbakanı Ersin Tatar: EastMed projesi hayal dahi değil, inandırıcı bir proje değil

03.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arasında Atina'da imzalanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) "Büyük bir yanlış olduğunu" söyledi.

EastMed projesinin hayata geçeceğine de inanmadığını kaydeden Tatar, "Hayal olarak dahi düşünülemez bu proje. Onun da ötesinde. Bu projenin başlayacağına da inanmıyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Tatar, "İsrail, Yunanistan ve Rumlar arasında imzalanan EastMed projesinin başarılı olması mümkün değil. Bölgede hukuki olarak da sorunlu bir proje" diye konuştu.

OYUN KURUCU TÜRKİYE

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelmenin büyük bir hata olacağına işaret eden Tatar, "Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat sonrasında böyle bir adım atıldı. Ekonomik olmayan, inandırıcı olmayan bir projedir bu" dedi.

Rumların, hala şımartıldığına işaret eden Başbakan Tatar, "Türkiye'nin bölgedeki lider ülke olma durumunun değişmeyeceğini, küçümsenmemesi gerektiğini, oyunun kurallarının da buna göre belirlenmesi gerektiğini" söyledi.

Kaynak: DHA