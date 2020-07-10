KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Ayasofya açıklaması Açıklaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ayasofya'nın ibadete ac¸ılmasını memnuniyetle kars¸ıladıklarını, Rum Yo¨netiminin bu karara tepki go¨sterme hakkı olmadıgˆını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ayasofya'nın ibadete ac¸ılmasını memnuniyetle kars¸ıladıklarını, Rum Yo¨netiminin bu karara tepki go¨sterme hakkı olmadıgˆını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasını öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptali ve cami olarak yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ilişkin görüşlerini bildirdi.

Bas¸bakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın 1453'ten beri Tu¨rkler ait olduğunun altını çizerek, "Ayasofya 1453'ten beri Tu¨rk'tu¨r, camidir ve aynı zamanda bir du¨nya ku¨ltu¨r mirasıdır. Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ayasofya'nın mu¨ze olarak ziyaret edilebilmesinin yanı sıra ibadete ac¸ılması kararı yerindedir ve memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Rum Yo¨netimi ve kilisesinin veya bas¸ka bir Devlet ya da kurulus¸un bu karara tepki go¨stermesinin anlam ifade etmediğini vurgulayan Tatar, "Tu¨rk milleti du¨n oldugˆu gibi bugu¨n de tu¨m inanc¸lara saygılıdır. Kimse alınan kararı bas¸ka yerlere c¸ekmesin. Hele hele camilerimizi yakan, yıkan Rum kesimi buna hic¸ yeltenmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Tu¨rkiye'yi Ayasofya'nın ibadete ac¸ılması kararını nedeniyle kutlayan Tatar, "Bu kararın insanlıgˆa, I·slam alemine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." temennisini ifade etti.

Kaynak: AA