KKTC Başbakanı Ersan Saner anjiyo oldu
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KKTC Başbakanı Ersan Saner anjiyo oldu

10.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:22
KKTC Başbakanı Ersan Saner anjiyo oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, göğüsündeki ağrı şikayeti ile başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde anjiyo yapıldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, göğüsündeki ağrı şikayeti ile başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde anjiyo yapıldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, göğüsündeki ağrı şikayeti ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saner'e tedavi gördüğü hastanede anjiyo yapıldığı bildirildi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, KKTC Başbakanı Saner'e, EKG ve EKO'da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyoğrafi kararı alındığını söyledi. Başhekim Dr. Özyılkan, "yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır. 2 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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