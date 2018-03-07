KKTC Başbakanı Erhürman Anıtkabir'de

Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret etti.

KKTC Başbakanı Erhürman ve beraberindeki heyet, Arslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakan Erhürman, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. KKTC Başbakanı Erhürman, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40'ncı hükümetinin Başbakanı olarak huzurlarınızda olmaktan büyük bir onur duymaktayım. Halkınızla birlikte verdiğiniz bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığınız, inancınız, cesaretiniz ve elde ettiğiniz başarı ve zaferler, dünyada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm uluslar gibi Kıbrıs Türk halkı için de ilham kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkı olarak adamızda kendi kimliğimiz ile var olmak için verdiğimiz mücadelede tüm olanaksızlıklara karşı inancımızı, umudumuzu ve mücadele azmimizi hiç yitirmedik. Verdiğimiz mücadelede, kurucusu olduğunuz güçlü ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve halkının desteği hep yanımızda oldu. Bugünden sonra da Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve Kıbrıs'ta siyaseten eşit, iki kurucu halktan biri olarak hak ettiği statüyü koruması mücadelesinde en önemli desteği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve halkından göreceğimizden eminiz. Bu vesile ile her zaman ve her koşulda bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimi sunar; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile anar, manevi huzurunuzda saygı ile eğilirim. Ruhunuz şad olsun." - ANKARA