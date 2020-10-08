KKTC Başbakanı, 46 yıl sonra Kapalı Maraş'ta: Maraş dünya turizm merkezi olacak
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KKTC Başbakanı, 46 yıl sonra Kapalı Maraş'ta: Maraş dünya turizm merkezi olacak

08.10.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:39
KKTC Başbakanı, 46 yıl sonra Kapalı Maraş'ta: Maraş dünya turizm merkezi olacak

Kıbrıs'ta 46 yıldır 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın bir bölümü bugün kapılarını halka açtı.

Kıbrıs'ta 46 yıldır 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın bir bölümü bugün kapılarını halka açtı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'a giriş yaptıktan sonra ilk duygularını Demirören Haber Ajansı'yla paylaştı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar bölgeye yerel saatle 16.00'da giriş yaptı. Kapalı Maraş'a girişte DHA'ya ilk duygularını anlatan Başbakan Ersin Tatar, "Ben dediğimi yaparım, Kapalı Maraş'ı açacağım dedim, açtık. Maraş, dünya turizmcilerinin gözdesi olacak" dedi. Kapalı Maraş'ı insanlığa kazandırıldıklarını söyleyen Tatar, "Çok heyecanlıyım. Bu tarihi anın mimari bir hükümetin Başbakanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.  Başbakan Tatar'a eşi Sibel Tatar, Bakanlar ve halktan kalabalık bir topluluk da eşlik etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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