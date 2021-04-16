KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı: "Kur'an kursları ile ilgili kararın zamanlaması manidar"
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KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı: "Kur'an kursları ile ilgili kararın zamanlaması manidar"

KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı: 'Kur'an kursları ile ilgili kararın zamanlaması manidar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "Kur'an kursları ile ilgili kararın zamanlaması manidar" dedi.

Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "Kur'an kursları ile ilgili kararın zamanlaması manidar" dedi.

KKTC'de Anayasa Mahkemesi'nin dün imza attığı karar ile birlikte Kur'an kurslarının faaliyetleri ülkede resmen durdurulmuştu. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tepkiyle karşılanan karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "sorunun çözümüne yönelik yasal zeminde çözüm bulunacağını" belirtti. Arıklı, "Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan'da Anayasa Mahkemesi tarafından Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik bir karara imza atılması zamanlama açısından manidar. Din adamları işlerini yapar ve din eğitimi almak için gittiği kurslardan eğitimini alır. Din görevlileri, kurslara gelen inananlara hizmet vermek durumundadır. 2018 yılında açılan bir davanın Ramazan ayında sonuçlanması zamanlama açısından da, içeriği açısında da kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Arıklı, soruna yasal zeminde çözüm bulunacağını kaydederek, "Hükümet olarak Meclis'te çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki hafta Kur'an kurslarında dini eğitimlerin verilebilmesi yönünde yeni düzenlemeyi hazırlamış olacağız" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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