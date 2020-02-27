KKTC Başbakan Ersin Tatar: "Kuzey Kıbrıs uçuşları vergiler hariç 1 TL"

27.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye-Kıbrıs arası uçuşların 1 TL olacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, THY Kıbrıs Müdürlüğü nezdinde başlatılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Anadolu Jet'ten kesilecek uçak biletlerinin fiyatlarının 1 TL artı vergiler olarak düzenlendiğini açıkladı.

Kısa süre önce Atlas Jet'in uçuşlarına son vermesiyle birlikte bilet fiyatlarında beklenmedik artışlar olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, yaşanan bu gelişmeler ışığında THY Kıbrıs Müdürlüğü ve Anadolu Jet Başkanlığı nezdinde başlattıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Başbakan Tatar açıklamasında, "Kuzey Kıbrıs için özel olarak bugünden itibaren 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihlerinde kullanılmak üzere gerek Ercan çıkışlı Türkiye yönüne gerekse de Türkiye çıkışlı Ercan yönünde kesilecek biletler 1 TL + vergiler olarak düzenlenmiştir. Amacımız başta ülke insanımızın Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de dünyanın herhangi bir yerine uygun fiyatlarda seyahat etmesini sağlamaktır. Bu işbirliğini sağlayan başta THY Kıbrıs Müdürlüğü ile Anadolu Jet Başkanlığı'na ülkem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Tatar ayrıca, 2019 yılında öğrencilere verilen indirimlerin 2020 yılında da devam etmesine yönelik bir süredir yürütülen görüşmelerin de olumlu sonuçlandığını dile getirerek, "2019 yılında öğrencilere THY uçuşlarında verilen indirimler 2020 yılında da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA