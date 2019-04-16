- KKTC Başbakan Erhürman, Yurtdışı Türkler heyeti ile bir arada

LEFKOŞA - KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları heyetiyle Lefkoşa'da bir araya gelerek, Kıbrıs Türkünün dünyada tanıtılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşme yaptı.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları heyetiyle Lefkoşa'da bir araya geldi. Erhürman, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının kendileri için önemli bir kurum olduğunu söyleyerek, yeni dönemde belirledikleri hedefler arasında Türkiye'ye KKTC'yi ve Kıbrıs Türk halkını yeniden tanıtmak bulunduğunu belirtti. Başbakanlık Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, topluluk hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin şu anda dünyanın farklı yerlerinde ikamet eden 6,5 milyondan fazla vatandaşı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkünün tanıtımı için birlikte çalışılmalı

Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Davası'nın kendileri için ayrı bir önemi olduğuna değinen Eren, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Bu doğrultuda çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Eren, 4'üncü İyilik Festivali'ne katkı yapabilmekten de mutluluk duyduklarını kaydetti. Eren, festivalin kapsamının her yıl geliştiğini, bu yıl 8 farklı yerde etkinlik yapılacağını anlatarak, festivalin bugün saat 17.00'de gerçekleşecek resmi açılışında Başbakan Erhürman'ı da görmekten mutlu olacağını vurguladı.

Tanıtım ihtiyacı vurgusu

"Türkiye'de yaşayanlara KKTC'yle ilgili arzu edilen algı ve bilgiyi oluşturamadığımız tespitinden hareket ediyoruz, mesela Türkiye'den gelmesini beklediğimiz sayıda turistin gelmediğini görüyoruz. Bunu arttırabileceğimizi düşünüyoruz" diyen Erhürman, ülkeye 1 milyonun üstünde turist geldiğine dikkat çekerek, 80 milyondan fazla nüfusu olan Türkiye'den daha fazla turist gelmesinin beklendiğini dile getirdi. Erhürman, bu sayının artması için KKTC'nin Türkiye'de daha iyi tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, KKTC'de 19 üniversitede öğrenim gören 100 bine yaklaşan öğrenci olduğunu ama bunun daha da arttırılabileceğini anlattı.

Kıbrıs Türkü dünyada görünür kılınmalı

Erhürman, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları'nın tüm dünyadaki Türklerle bağlantısı olduğuna işaret ederek, "KKTC'yi ve Kıbrıslı Türkleri dünyada daha görünür kılma" ve dünyadaki Kıbrıslı Türklere ulaşma hedefleri noktasında da yakın ilişkiler içinde olmaktan fayda sağlayabileceklerine inandığını belirtti.

Kaynak: İHA